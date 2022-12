L'Argentine en folie ! Plus de bus, les joueurs défilent en hélico !

Les champions du monde argentins sont revenus dans un pays et une capitale, Buenos Aires, en fusion totale. Au moins quatre millions de personnes sont venues pour voir défiler le bus de l'équipe de Messi. Si bien que le véhicule n'a pu avancer d'un mètre.

Dans un pays de football comme l'Argentine, il était sûr qu'un troisième sacre mondial allait être accueilli avec une passion démesurée. Depuis la finale de dimanche, tout un pays baigne dans l'allégresse et ne connaît pas la fatigue. Les Argentins sont fiers de leur équipe et cela s'est vu dans l'accueil réservé à l'Albiceleste pour son retour au pays ce mardi. L'équipe guidée par Lionel Messi devait défiler en bus impérial dans les rues de Buenos Aires en cette chaude après-midi. Mais, bien difficile d'imaginer passer dans des rues bondées par quatre millions de personnes au moins !

There are an estimated 4 MILLION people walking around the streets of Buenos Aires right now 🤯🇦🇷



