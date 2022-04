L'arbitre élimine l'Algérie, un sondage accablant

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Les jours passent, et si forcément la colère a légèrement baissé en Algérie, suite à l'élimination des Verts pour le Mondial 2022, le ressentiment contre l'arbitre du match face au Cameroun ne baisse pas. Bakary Gassama focalise les critiques.

Djamel Belmadi et ses joueurs ont pris un KO la semaine passée au moment où le Cameroun a marqué le but qui qualifiait les Lions Indomptables pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, mais que dire du peuple algérien sous le choc d’un scénario improbable et cruel. Dès le coup de sifflet final de Bakary Gassama, l’arbitre gambien de cette rencontre qualificative a été pointé du doigt, ses décisions et son usage de la VAR ayant focalisé toutes les critiques et les rancœurs. La rage était tellement grande chez certains supporters, qu’une rumeur a circulé sur un possible « assassinat » de l’arbitre à l’aéroport, ce qui a été heureusement démenti. Mais même avec quelques jours supplémentaires de recul, le grand public en veut toujours à l’officiel et estime que c’est lui, et lui seul, qui a privé l’Algérie d’une place pour le Qatar. Le site spécialisé algérien Dzfoot a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs afin de connaître qui était, selon eux, le principal responsable de ce fiasco.

Arbitre, sélectionneur, président de la Fédération, l'Algérie a ses coupables

L’Algérie ne saurait baisser les yeux



En ces temps de grande tension, @Waleadeur vous rappelle aux plus belles vertus de l’âme humain. À lire et à partager absolument!https://t.co/yqGzerwKO7 — DZfoot (@DZfoot) March 31, 2022

Et avec une large majorité, c’est Bakary Gassama qui est numéro 1 de ce classement des « coupables » avec 67,5% des suffrages avec 13.500 votants. « C’est sans aucun doute l’homme qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux en Algérie lors des derniers jours. Les compilations vidéos de ses nombreuses, et coûteuses, erreurs font des millions de vues. Et ils sont encore nombreux au sein des supporters algériens à espérer que le match soit reprogrammé à cause des erreurs de l’arbitre international gambien. « Ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail, et ne nous respectent pas », ce sont les mots de Djamel Belmadi après l’élimination des Verts contre le Cameroun. Cette frustration, une grande partie du public la partage et cela s’est vu dans les votes », analyse Juba Touabi, journaliste pour Dzfoot. Derrière l’arbitre gambien, on trouve Djamel Belmadi, le sélectionneur national algérien, qui recueille 15,7% des voix, puis Charaf-Eddine Amara (13,1%), qui a quitté son poste de patron de Fédération algérienne de football suite à cette élimination. Enfin, les supporters des Fennecs sont 5,5% à penser que la presse sportive de ce pays a pesé dans ce désastre en « nuisant à la stabilité » de l’équipe nationale d’Algérie.