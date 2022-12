L'Angleterre a la rage contre l'arbitre et la France

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

L'Angleterre a été sortie par l'Equipe de France en quarts de finale. Un revers douloureux d'autant que l'équipe anglaise a montré un beau visage samedi. Mais, ce qui ne passait pas outre-Manche, c'était surtout la performance de l'arbitre du match.

Ce dimanche matin, toute l'Angleterre s'est réveillée avec la gueule de bois et l'alcool n'est pas en cause. Candidats confiants au titre de champion du monde au Qatar, les Anglais se sont arrêtés en quart de finale samedi soir. Ils ont été éliminés par le vieux rival français 2-1 dans un match qui laissera des regrets aux Three Lions. Ces derniers ont montré un visage séduisant et se sont surtout procurés les occasions pour obtenir un tout autre résultat, Harry Kane loupant notamment le penalty du 2-2. Mais, la majeure partie de leur colère a été déversée sur l'arbitre du match, le Brésilien Wilton Sampaio.

L'arbitre visé par les consultants, moqué par les internautes

Outre-Manche, les réactions ont été unanimes concernant la performance de l'officiel du match. Les plus célèbres consultants du Royaume ont été très critiques envers lui. S'il a accordé deux penalties aux Anglais, on lui reproche d'en avoir oublié un autre sur Kane après une faute de Tchouaméni à l'extrême limite de la surface. De plus, pour eux, le but du Monégasque à la 17e minute n'aurait pas du être validé pour une faute de ce dernier sur Saka au début de l'action.

Quand les supporters anglais modifient la page Wikipedia de Wilton Sampaio, arbitre du match. 😹 pic.twitter.com/FU5rPRbThf — Vibes Foot (@VibesFoot) December 10, 2022

« Il a réalisé un match absolument cauchemardesque. Une blague d'arbitre. Je ne dis pas que c'était entièrement dû à la défaite de l'Angleterre, les gens diront que ce sont des excuses, mais c'est juste un mauvais arbitre, très mauvais », a lâché le très acide consultant de Sky Sports Gary Neville. Son homologue Lee Sharpe parlant lui d'arbitre « partial ». Les internautes anglais n'ont pas été plus tendres avec des insultes sur les réseaux sociaux et même une modification parodique de la page Wikipédia de Wilton Sampaio. « Wilton Sampaio est un arbitre français de football qui a perdu son chien-guide. Merci de ramener le chien si vous le retrouvez, il a un match à arbitrer », ont-ils noté. Une frustration qui n'a heureusement pas touché le sélectionneur anglais Gareth Southgate, lequel a félicité l'Equipe de France pour son succès.