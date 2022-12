Effondré et en larmes, Cristiano Ronaldo ne gagnera jamais le Mondial

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Qu'on apprécie ou pas Cristiano Ronaldo, la séquence filmée dans le couloir du stade de Doha après la défaite du Portugal face au Maroc ne laisse pas insensible.

Cristiano Ronaldo vit des moments difficiles, que ce soit sur le plan sportif, puisqu'il a été viré de Manchester United et a été relégué sur le banc de touche durant ce Mondial par le sélectionneur du Portugal, mais également sur le plan personnel avec la perte d'un enfant. Et c'est probablement tout ce qui est ressorti après l'élimination de son équipe lors des quarts de finale de ce Mondial, le dernier de sa très longue carrière. Alors qu'il filait seul vers les vestiaires après le coup de sifflet final et la victoire du Maroc, CR7 a été filmé alors qu'il éclatait en sanglots, visiblement sous le choc de ce résultat et de tout ce qu'il encaisse depuis de longs mois. Soutenu par un membre du staff portugais, mais véritablement tout seul puisqu'aucun autre joueur ne l'accompagnait, le quintuple Ballon d'Or était en larmes au moment où il sait que sa carrière est à son crépuscule.