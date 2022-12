Dave le chat, la nouvelle star anglaise du Mondial 2022

L'équipe d'Angleterre ayant été éliminée par la France, les Three Lions sont rentrés au pays. Dans les valises, un invité surprise, Dave le Chat. Et le Royaume-Uni se passionne désormais pour cette nouvelle star.

Faute de pouvoir s'enthousiasmer pour la fin de la Coupe du Monde 2022, l’équipe de France ayant brutalement mis un terme aux espoirs anglais, et en attendant de savoir si Gareth Southgate va rester à son poste de sélectionneur, les fans des Three Lions suivent désormais l’actualité d’un chat. Ramené par la délégation anglaise, un animal adopté au Qatar, Dave le chat. Installé dans une cage (notre photo), le félin va désormais devoir subir une quarantaine comme la loi l’impose, mais ce que le grand public veut savoir, c’est quel joueur adoptera le chat qui s’était installé au sein de l’hôtel où l’équipe d’Angleterre était installée. Car Kyle Walker et John Stones ont clairement craqué pour l’animal, les deux défenseurs anglais, qui évoluent à Manchester City, ayant lancé une cagnotte auprès de leurs coéquipiers afin de payer les 2.500 euros nécessaires à son transport en avion entre Doha et Londres, mais également les différents vaccins et la puce d’identifications de celui qui a été baptisé Dave.

Dave the cat is coming home.



The England #FIFAWorldCup squad have adopted a stray cat in Qatar, who spent time around the players in between matches and has begun its journey to join them in the UK pic.twitter.com/eXMDEfSnIs