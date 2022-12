CdM : Lukaku le désastre, la Belgique se déchire

Dans : Mondial 2022.

Si la Belgique est sortie par la toute petite porte dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022, c’est en partie à cause de Romelu Lukaku, qui a loupé d'énormes occasions lors du match nul final contre la Croatie ce jeudi (0-0).

Romelu Lukaku vient probablement de vivre le match le plus difficile de sa carrière. Attaquant de référence dans le football européen depuis quelques saisons maintenant, le joueur de l’Inter Milan n’a pas été à la hauteur de son statut ce jeudi. Lors du match nul de la Belgique face à la Croatie, le buteur de 29 ans a effectivement loupé de très grosses occasions, qui auraient pu envoyer son pays en huitièmes de finale du Mondial 2022. Entré à la pause à la place de Dries Mertens, Lukaku a d’abord trouvé le poteau après une belle action de Carrasco (60e) avant de mettre une tête au-dessus (63e).

1.7 - Romelu Lukaku est le joueur qui a accumulé le plus d'Expected Goals sans inscrire le moindre but lors de la Coupe du Monde 2022 (1.7 xG). TrouD'Air. #CROBEL pic.twitter.com/bKBKYMyThG — OptaJean (@OptaJean) December 1, 2022

Mais c’est surtout en toute fin de match, juste avant de lancer le temps additionnel, que Lukaku a fini de s’enfoncer. Sur un centre de Thorgan Hazard depuis le côté droit, l’ancien de Chelsea s’est retrouvé seul au second poteau avec plus que le ballon à pousser au fond des filets, mais il a réussi à s'emmêler les pinceaux en ratant l’immanquable d’un contrôle de la poitrine (90e). Une action symbolique du match de Lukaku, qui a battu de tristes records. Aucun joueur n’a effectivement raté plus de grosses occasions sur l’ensemble de la Coupe du Monde que Lukaku en 45 minutes. Il est aussi le joueur qui a accumulé le plus d'Expected Goals (1.7 xG) sans marquer. Des statistiques qui en font forcément la risée des réseaux sociaux.

Lukaku est l’ennemi numéro 1 du football mondial comment tu peux rater ça ptdrrr pic.twitter.com/OtwXboYyAB — 🥷🏾🇲🇽🇨🇴🇧🇷🇵🇹🇲🇦 (@KM7INH0) December 1, 2022

Ptdr Lukaku vient de rater la même occasion pic.twitter.com/lTJyZnotAd — Abd 🇸🇳 (@AbdGalsen) December 1, 2022

« Je ne pense pas que ce soit de sa faute »

Après le coup de sifflet final, Lukaku était en tout cas inconsolable. Après avoir été réconforté par Thierry Henry, l’entraîneur adjoint de Roberto Martinez, qui a d’ailleurs annoncé son départ des Diables Rouges après l’élimination, Lukaku a cassé la vitre en plexiglas de son banc de touche d’un violent coup de poing. Un signe de frustration de la part du principal acteur du fiasco belge.

🇧🇪 Romelu Lukaku qui laisse exploser toute sa frustration au coup de sifflet final en assénant un coup de poing sur la vitre du banc de touche. L'attaquant belge risque de se souvenir longtemps de cette élimination... pic.twitter.com/fvKIuacRkl — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2022

Malgré tout, Lukaku peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, comme Jérémy Doku. « Il a eu des occasions, mais ce n’est pas que lui, c’est tout le monde, on a tous essayé de se mettre dans les meilleures positions pour marquer. Oui, il a raté des occasions, mais je ne pense pas que ce soit de sa faute. On voulait tous gagner, on savait tous ce qu’il y avait à faire », a lancé l’attaquant du Stade Rennais, qui prend donc la défense de Lukaku. Pas sûr que ces paroles suffisent à calmer la colère du buteur belge, qui s’apprête à vivre des moments compliqués…