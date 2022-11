CdM : Les Belge en larmes, Gilles Favard leur colle une gifle

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Si la défaite de la Belgique contre le Maroc (0-2), à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2022, a surpris quelques fans de foot, ce résultat a fait le bonheur de certains Français, comme Gilles Favard.

Depuis la Coupe du Monde 2018, la France et la Belgique sont un peu les meilleurs ennemis du football européen. Les deux camps ne loupent pas une occasion de s’attaquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Dernier exemple en date ce dimanche autour de la défaite des Diables Rouges contre le Maroc en Coupe du Monde (0-2). Un revers logique qui a plu à certains Français, qui rêvent de voir la Belgique éliminée dès le premier tour de la compétition. Dimanche, après ce deuxième match de la Belgique, Gilles Favard était en tout cas heureux. « Les Belges vont rentrer chez eux et manger des frites. Un petit coucou à certains », a balancé, sur Twitter, le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, qui s’en est ensuite pris à Thomas Meunier. « Meunier ses fautes de merdes.... Tu payes cash pomme de terre !! », a balancé Favard à propos de l’ancien latéral du Paris Saint-Germain. Des tacles qui ne vont pas plaire à nos amis belges, surtout qu’il existe un passif entre Favard et les supporters belges, déjà en froid depuis l’élimination de la Belgique à l’Euro il y a un an et demi.

Meunier ses fautes de merdes ........Tu payes cash pomme de terre !! — GillesFavard (@GillesFavard) November 27, 2022

Favard chambre Meunier et les Belges



Quoi qu’il en soit, le chambrage fait partie du foot, surtout entre Français et Belges. Peut-être à un niveau un peu plus élevé que celui de Gilles Favard. Il faut dire qu’en 2018, les Belges avaient mis beaucoup de temps à digérer leur défaite en demi-finales de la Coupe du Monde contre la France à l’issue d’un gros match de leur part. Quatre ans plus tard, les coéquipiers de Thibaut Courtois rêvent d’une seule chose : prendre leur revanche sur les Bleus. Sauf que si la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la Belgique n’est pas du tout assurée de disputer la phase finale. Vu qu’après une victoire poussive contre le Canada pour son entrée en lice (1-0), le groupe de Roberto Martinez a chuté contre le Maroc dimanche pour se retrouver à la troisième place du Groupe F, derrière la Croatie. La Belgique jouera donc sa survie contre les Croates lors de l’ultime journée jeudi prochain. À défaut d’avoir une vraie finale à jouer, face à la Croatie comme en 2018, les Diables Rouges auront donc un match couperet à disputer pour continuer à croire au sacre mondial.