CdM : Le Graët et le brassard LGBT, la provocation ne passe pas

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2022 au Qatar a déjà dévoilé pas mal de surprises. Des grosses écuries sont tombées, comme l'Allemagne, la Belgique ou le Danemark.

Il y a quelques jours, Arsène Wenger était invité à parler de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour lui, l'événement est pour le moment une belle réussite. Que ce soit en tribunes ou sur le terrain, le spectacle est de la partie. Aussi, quelques surprises ont pu être constatées. Parmi les grandes sélections déjà sorties, on peut citer la Belgique et l'Allemagne. Deux équipes qui sont venues au Qatar avec de l'ambition, tout comme le Danemark, également éliminé. Toutes ces nations ont aussi voulu faire passer certaines messages, notamment concernant les Droits de l'Homme mais aussi l'environnement. L'Allemagne et la Belgique avaient mis un point important à montrer leur solidarité envers la communauté LGBT. Des choix politiques critiqués par Arsène Wenger mais aussi par... Noël Le Graët.

Noël Le Graët dans la provocation

Noël Le Graët : "Je n’ai jamais appelé Zidane de ma vie." (@Le_Figaro) pic.twitter.com/guEn8j15Eb — BeFootball (@_BeFootball) December 7, 2022

Lors d'un entretien accordé au Figaro, le président de la Fédération Française de Football n'a pas manqué de tacler les équipes qui se sont perdues selon lui dans leurs luttes politiques au lieu de se concentrer sur le football : « J’ai été l’un des leaders pour qu’il n’y ait pas ce brassard. Trois ou quatre pays, toujours d’Europe de l’Ouest, le voulaient. D’ailleurs, ils ne sont plus en lice pour la plupart. Ce n’est pas de l’hypocrisie. (...) Je suis persuadé que ça va évoluer positivement au Qatar et je défends le principe de progrès grâce à la Coupe du monde. C’est un pays neuf, il ne faut pas l’oublier. Si on fait la liste, on a été en Russie, en Chine, et je n’ai rien entendu. Le Qatar, ça fait dix ans que ça a été fait par Sepp Blatter et Michel Platini. Pendant neuf ans, on n'a rien dit. Peut-être les trois premiers mois, un tout petit peu, et tout d’un coup, trois mois avant de partir, ça s’est déchaîné. Faire un discours pour dire que tout est formidable au niveau local ? Non, bien entendu. Mais les progrès sont énormes ». Voilà qui est clair et qui fait logiquement pas mal parler les fans et observateurs, quelque peu circonspects de la sortie de Noël Le Graët.