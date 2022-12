CdM : La Suisse séduisante et qualifiée, le Brésil leader terne

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, groupe G, 3e journée

Cameroun-Brésil 1-0

But : Aboubakar (90e+1)

Serbie-Suisse 2-3

Buts : Mitrovic (26e), Vlahovic (35e) pour la Serbie ; Shaqiri (20e), Embolo (44e), Freuler (48e) pour la Suisse

Une finale, c'est ce qui attendait la Serbie et la Suisse pour cette dernière journée de poules. Les Serbes devaient absolument battre les Suisses pour rejoindre les huitièmes de finale. Cela donnait un match très ouvert avec des occasions dans un sens comme dans l'autre, il en était de même pour les buts. Shaqiri frappait en premier sur une frappe déviée par Pavlovic. Ensuite, Mitrovic égalisait pour la Serbie en faisant admirer son jeu de tête. Vlahovic donnait l'avantage et la qualification aux Serbes dans la foulée. Toutefois, sur une belle action collective, Embolo remettait les deux équipes dos à dos au repos. Juste après le retour des vestiaires, la Nati faisait encore admirer son collectif avec une action à trois, une remise de Vargas en aile de pigeon et une finition signée Freuler.

Ce but assommait pour de bon la Serbie et la seconde période était plus marquée par les tensions entre joueurs que le jeu. De son côté, le Brésil avait fait tourner mais conservait un niveau acceptable. Les Camerounais subissaient mais se créaient la meilleure occasion en première période avec une tête de Mbeumo détournée par Ederson. Le gardien camerounais maintenait son équipe dans le match et l'incroyable se produisait. Aboubakar marquait de la tête dans les arrêts de jeu pour offrir le succès aux siens. Il était exclu pour avoir enlevé son maillot sur le coup. Un succès de prestige pour le Cameroun mais insuffisant pour bousculer l'ordre établi.

Classement groupe G :

1 Brésil 6 pts +2

2 Suisse 6 pts +1

3 Cameroun 4 pts 0

4 Serbie 1 pt -3