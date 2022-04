CdM : La France aura le Danemark, la Tunisie et une surprise

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Après une bonne heures de show, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a été effectué à Doha. La France connait donc en partie ses adversaires, qui seront le Danemark, la Tunisie et un barragiste qui reste à déterminer entre l'Australie, les Emirats Arabes Unis et le Pérou. Le premier match aura lieu contre le barragiste à déterminer. Pays organisateur, le Qatar a hérité des Pays-Bas, du Sénégal et de l’Equateur. Le match d'ouverture de la Coupe du monde ne vend pas forcément du rêve, et opposera l'Equateur au Qatar. Pas vraiment un groupe de la mort ne sort de ce tirage, si ce n'est celui qui mettra aux prises le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun.

Le tirage au sort :

Groupe A : Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Equateur

Groupe B : Angleterre, Etats-Unis, Iran, (Pays de Galles, Ukraine ou Ecosse)

Groupe C : Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite

Groupe D : France, Danemark, Tunisie, (Pérou, Australie ou Emirats)

Groupe E : Espagne, Allemagne, Japon, (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande)

Groupe F : Belgique, Croatie, Maroc, Canada

Groupe G : Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun

Groupe H : Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana