Cdm : Emiliano Martinez, l'arnaque du tournoi pour Adil Rami

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Même quelques jours après la finale de la Coupe du monde 2022, la pression n'est pas totalement redescendue. Suite aux nombreux chambrages d'Emiliano Martinez envers Kylian Mbappé et les Français, un champion du monde s'est attaqué au gardien argentin.

Depuis la victoire de l'Argentine lors du Mondial au Qatar, Kylian Mbappé est la cible d'incessantes moqueries de la part des supporters argentins mais également d'Emiliano Martinez. Le portier argentin qui a subi un triplé de l'attaquant français lors de la finale, a été l'auteur de plusieurs déclarations piquantes envers le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 (8 buts). Le comportement du gardien d'Aston Villa est vivement critiqué en France. Notamment par Adil Rami. Le champion du monde 2018 s'est exprimé sur son compte Instagram sur ce qu'il pensait du joueur de 30 ans. L'ancien joueur de l'OM n'a pas mâché ses mots et a même remis en cause son titre honorifique de meilleur gardien de la compétition.

Rami préfère Bounou à Martinez

« Le plus gros FD* du monde. L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde » a écrit Adil Rami, très remonté contre le portier de l'Albiceleste avant de donner son lauréat du trophée de meilleur gardien de la Coupe du monde en désignant le Marocain Yassine Bounou. Ce qui a provoqué la colère du défenseur central de Troyes, c'est l'attitude d'Emiliano Martinez qui a chambré à de nombreuses reprises les Français ainsi que Kylian Mbappé. Lors de la parade de l'Argentine dans les rues de Buenos Aires, celui qui est surnommé Dibu a été aperçu avec une poupée dans ses bras. Une poupée avec une photo du joueur du PSG collée dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'Adil Rami et Emiliano Martinez ne vont pas partir en vacances ensemble.