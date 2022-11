CdM : Eden Hazard oublie sa modestie dans le vestiaire belge

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé au Real Madrid cette saison, le milieu offensif Eden Hazard manque de rythme pendant cette Coupe du monde 2022. Un coup dur pour la Belgique, selon lui incapable de remporter le titre sans ses bonnes performances.

Malgré la victoire contre la Canada (1-0) mercredi, quelques tensions sont apparues dans le camp de la Belgique. En plein match, Kevin De Bruyne s’en est pris à son coéquipier Toby Alderweireld en lui reprochant d’abuser des longs ballons. Puis le milieu offensif a répété son coup de gueule auprès du sélectionneur Roberto Martinez. Il est vrai que les Diables Rouges n’ont pas montré grand-chose dans le jeu.

L’une des rares satisfactions concerne Eden Hazard, dont la performance encourageante redonne espoir aux observateurs belges pourtant sévères à chacune de ses contre-performances. Un traitement auquel le milieu offensif du Real Madrid s’est adapté. « Je suis habitué à cela, désormais, a réagi l’ancien joueur du LOSC en conférence de presse. J’ai compris les critiques après l’Egypte (défaite 2-1 en amical le 18 novembre), j’ai lu du positif après le match face au Canada mais si je ne joue pas bien face au Maroc, on entendra encore qu’Eden est fini. »

« La Belgique peut gagner si Eden est bon »

« La réponse que je dois donner est simple : je dois bien jouer à tous les matchs pour que tout le monde soit content et qu’on puisse faire quelque chose de bien, a poursuivi Eden Hazard, persuadé qu’un éventuel sacre des Diables Rouges dépend de lui. J’ai toujours dit que plus j’enchaînerais les matchs, meilleur je serais. Et la Belgique peut gagner la Coupe du monde si Eden est bon. Si ce n’est pas le cas, ce sera plus difficile. » De la part d’un joueur presque placardisé à Madrid, la déclaration est osée. Pas sûr que ses coéquipiers apprécient.