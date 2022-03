CdM 2022 : Le Japon et l’Arabie Saoudite iront au Qatar

Dans : Mondial 2022.

Guillaume Conte

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 se poursuivent cette semaine, avec beaucoup de matchs cruciaux.

La rencontre entre l’Australie et le Japon a débouché sur le succès des Nippons sur le score de 2-0, avec un doublé en fin de match de Mitoma. Grâce à cette victoire à Sydney, le Japon valide son billet pour la Coupe du monde, et cela permet aussi à l’Arabie Saoudite d’en faire de même. La formation d’Hervé Renard ne peut plus être rejointe à une journée de la fin. Dans l’autre groupe, la Corée du Sud et l’Iran étaient déjà qualifiés. L’Australie et les Emirats Arabes Unis devraient se retrouver pour un premier match couperet, qualificatif pour un barrage intercontinental face à une formation sud-américaine, qui donnera ensuite le dernier billet pour le Qatar.