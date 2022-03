CdM 2022 : L'Italie sortie par la Macédoine du Nord, le Portugal en barrages

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Ce jeudi soir, lors des demi-finales des barrages pour la Coupe du Monde 2022, l'Italie a été sortie par la Macédoine du Nord (0-1), alors que le Portugal a fait le boulot contre la Turquie (3-1).

Tremblement de terre à Palerme ! Malgré une énorme domination, avec 32 tirs et 61% de possession de balle, l'Italie a chuté face à la... Macédoine du Nord (0-1), sur un but de Trajkovski à la 92e minute de jeu. À cause de cette défaite humiliante à domicile devant son public, le pays champion d'Europe ne verra donc pas la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite après 2018. De son côté, l'étonnante Macédoine du Nord tentera de faire un nouvel exploit la semaine prochaine contre le Portugal.

Car si l'Italie n'a pas assuré le coup, le Portugal si. Malgré un but de Yilmaz sur une passe du Marseillais Under (65e) et un penalty raté de l’attaquant lillois (83e), l’équipe de Cristiano Ronaldo a effectivement battu la Turquie (3-1). Grâce à des réalisations d’Otavio (15e), de Diogo Jota (42e) et Matheus Nunes (94e), le Portugal a validé son ticket pour les barrages. Le groupe de Fernando Santos aura donc son destin entre ses pieds pour aller au Qatar.

Dans les autres matchs de la soirée, le Pays de Galles a dominé l’Autriche (2-1) grâce à un Gareth Bale des grands soirs (25e, 51e). Les Gallois joueront l’Ecosse ou l’Ukraine. La troisième finale opposera la Pologne, déjà qualifiée après la mise à l’écart de la Russie, à la Suède ou à la République Tchèque (0-0 après le temps réglementaire).