Beckham marche pour le Qatar, Cantona lui crache dessus

En guerre contre le Qatar depuis quelques mois, Éric Cantona s’est payé la tête de David Beckham, qui a récemment fait la promotion du pays du Moyen-Orient, futur hôte de la Coupe du Monde 2022.

Il ne faudrait pas qu’Éric Cantona et David Beckham se croisent un jour dans un stade européen, notamment en Angleterre et surtout à Manchester United, où les deux anciens joueurs sont considérés comme des légendes. Car sinon, leur discussion pourrait être musclée, vu que le Français a maintenant une dent contre l’Anglais. Tout simplement parce que Cantona n’a pas du tout apprécié le fait que Beckham ait récemment promu les avantages du Qatar, le pays organisateur du Mondial 2022. Dans une vidéo publicitaire publiée début septembre, l’ancien milieu de terrain n’a effectivement pas hésité à louer le tourisme et la culture du Qatar, en mettant en avant « la perfection du pays et de la société qatarie, un mélange entre modernité et tradition ». Une promotion, qui aurait rapporté plus de 10 millions d’euros à Beckham, pas du tout au goût du King

Eric Cantona is boycotting the World Cup in Qatar and says he thinks David Beckham and others who promote it have made a big mistake.



The Cantona Interview. 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 by @AdamCrafton_