Après 2022, Lionel Messi prêt à aller jusqu'en 2026 !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

À 35 ans, Lionel Messi vivra au Qatar le cinquième mondial de sa carrière, sans doute le dernier. Il apparaît peu probable de le voir en 2026 aux Etats-Unis pour l'édition suivante. Mais, son sélectionneur Lionel Scaloni n'est pas aussi pessimiste.

La coupe du monde 2022 au Qatar ressemble à la dernière étape de toute une génération de grands joueurs. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema notamment. Ces trois hommes essayeront de remporter le titre mondial pour la première fois de leur carrière. La pression la plus forte est peut-être sur les épaules de Messi. Malgré un talent hors du commun, des statistiques de buts très solides et un palmarès long comme le bras, la Pulga n'a jamais été champion du monde. Il a pourtant eu sa chance à quatre reprises (2006, 2010, 2014 et 2018) n'atteignant la finale qu'à une reprise, en 2014.

Messi en 2026, l'Argentine va faire tout pour

Autant le dire, le Mondial 2022 est sa dernière chance de ramener une troisième étoile à l'Argentine. En 2026, pour l'édition nord-américaine, la star argentine aura 39 ans et peu de monde l'imagine arpenter les chaudes pelouses américaines et mexicaines. Un homme fait exception, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Il estime que son joueur peut encore continuer en équipe nationale pour plusieurs années. Il l'espère en tout cas au vu de son niveau au PSG et de sa motivation toujours intacte.

🚨 Lionel Messi 🇦🇷 ne veut pas quitter le PSG sans avoir soulevé un trophée majeur. 🏆



Luis Campos rêve de convaincre Messi de prolonger avant le début de la Coupe du Monde. ⏳



(L’ÉQUIPE) pic.twitter.com/EfiEqZUtsl — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 2, 2022

« Cela pourrait être sa dernière, mais j’espère que non. Il est heureux sur le terrain et il rend beaucoup de gens heureux. Si nous prenons soin de lui et que nous le portons comme nous devons le porter, il pourrait y avoir plus de matchs de lui parce que le monde du football le demande », a t-il indiqué sur l'antenne de CNN Radio. Si tel est le cas, cela pourrait justifier une prolongation de contrat de Lionel Messi au PSG, histoire de conserver le rythme européen. Le PSG ne s'en plaindra pas au vu du potentiel sportif toujours élevé du joueur et de son attractivité marketing sans égale.