Algérie : Ses favoris au Mondial, Belmadi surprend

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Avant le début de la Coupe du monde dimanche, Djamel Belmadi a apporté son soutien à ses sélections favorites. Le sélectionneur de l’Algérie a souhaité bonne chance à toutes les nations africaines engagées dans la compétition, à commencer par le Maroc et la Tunisie.

C’est seulement en tant que supporter que Djamel Belmadi suivra la Coupe du monde 2022. En mars dernier, le sélectionneur de l’Algérie n’était pas parvenu à qualifier son équipe. Les Fennecs s’étaient heurtés au Cameroun lors de barrages qui avaient beaucoup fait parler en raison de polémiques arbitrales. Un épisode que le technicien avait très mal vécu. On se souvient de ses critiques sévères contre l’arbitre.

Belmadi soutient ses voisins

Quelques mois plus tard, la page semble enfin tournée. Djamel Belmadi se dit même prêt à suivre le Mondial et à soutenir tous les représentants du continent africain, à commencer par le Maroc et la Tunisie. « Je souhaite bonne chance à l'équipe nationale du Maroc, de Tunisie, et à toutes les équipes africaines pour la Coupe du monde, a confié le sélectionneur algérien devant les médias. Nous avions été soutenus en 2019 par le peuple marocain et le peuple tunisien, alors nous les supporterons nous aussi. »

🎙️ | Djamel Belmadi :



« Je persiste et signe, certains ont festoyé quand nous avons été éliminés. » pic.twitter.com/5TcXFM8mYE — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 13, 2022

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a ensuite été interrogé sur son homologue marocain Walid Regragui. « Le coach du Maroc fait son chemin, il n'a pas besoin de moi ! Nous sommes amis sans être trop proches au quotidien, a-t-il réagi. Il fait du très bon travail dans son pays, on lui souhaite le meilleur et je le remercie pour ses gentils mots à mon égard. » Pendant que les Lions de l’Atlas se préparent à défier la Croatie, la Belgique et le Canada en phase de groupes de la Coupe du monde, l’Algérie s’apprête à affronter le Mali et la Suède en amical.