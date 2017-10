Trois buts en deux matchs, Mitroglou est chaud

Dans : Mondial 2018, OM.

Pour une fois, l’OM a accepté sans rechigner de laisser filer l’un de ses joueurs en sélection même s’il revenait tout juste de blessure. Rudi Garcia espérait bien voir son attaquant profiter des matchs de la Grèce pour retrouver la forme, et c’est de toute évidence le cas. En deux rencontres, face à Chypre et Gibraltar, Kostas Mitroglou a trouvé trois fois le chemin des filets, dont deux buts en deux minutes ce mardi soir. Et Mitroglou aura tout intérêt à poursuivre sur sa lancée, puisque la formation hellène disputera les barrages d’accession à la Coupe du monde en novembre prochain.