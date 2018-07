Tremblement de terre, la Belgique fait tomber le Brésil, et jouera la France

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

A Kazan, Brésil – Belgique 1-2

But pour le Brésil : Renato Augusto (72e)

Buts pour la Belgique : Fernandinho (13e csc), De Bruyne (31e)

Qualifiée sans trembler face à l’Uruguay, la France n’avait que quelques heures à attendre pour connaître le nom de son adversaire en demi-finales.

Le Brésil et la Belgique s’affrontaient à Kazan pour ce qui était présenté assez unanimement comme le plus beau choc de ce tour. Et la promesse était rapidement tenue avec du jeu rapide, du rythme et des occasions. Le Belgique ouvrait rapidement le score sur un but contre son camp de Fernandinho, dont la reprise dévissée de l’épaule sur corner trompait son propre gardien. De l’autre côté, Thiago Silva n’avait pas cette même réussite, trouvant le poteau sur un corner de Neymar. Le Brésil ne parvenait pas à tromper un Courtois impeccable, et les Diables Rouges sortaient de leur boite. Sur un contre emmené par un Lukaku en mode taureau, De Bruyne finissait le travail d’une frappe croisée en force. Le 2-0 à la pause était déjà une énorme surprise, mais les Diables Rouges allaient montrer d’autres valeurs pour tenir cet écart.

Car malgré la réduction du score logique de la tête signée Renato Augusto, la Belgique tenait jusqu’au bout son billet pour le dernier carré, mettant au sol le grand favori de l’épreuve jusqu’à présent. La France aura donc sur son chemin une équipe belge décomplexée, incroyable en contre, et très solide derrière, avec notamment un Courtois en état de grâce. Un sacré choc entre voisins.