Surprise, le Mexique fait tomber l'Allemagne !

Dans : Mondial 2018.

Luzhniki Arena

Le Mexique bat l'Allemagne : 1-0

But : Lozano (35e) pour le Mexique

Les favoris ne sont pas à la fête en ce début de Coupe du monde. Après les matchs nuls de l'Espagne et de l'Argentine, l'Allemagne était très attendue. Et les hommes de Joachim Löw sont tombés face au Mexique (1-0). Généreux dans l'effort et très habiles dans leurs offensives, les Mexicains l'ont emporté grâce à un but splendide de Lozano en première mi-temps. Lors du second acte, les partenaires de Jérôme Boateng ont tout tenté et ont trouvé deux fois les poteaux de Guillermo Ochoa. La Mannschaft entame en tout cas de la moins bonne des manières son Mondial russe !