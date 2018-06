PSG : Neymar « une insulte au football », Francis Lalanne craque

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial, PSG.

Alors que Neymar s'est une nouvelle fois fait remarquer en pleurant après la victoire du Brésil contre le Costa Rica en Coupe du Monde vendredi (2-0), Francis Lalanne n'a pas mâché ses mots à propos du Parisien.

Depuis son plus jeune âge, que ce soit à l'époque où il n'était qu'un grand espoir de Santos ou bien maintenant qu'il est une grande star du football mondial, Neymar a toujours fait débat. Jugé comme une idole par une partie du public, l'international brésilien est dans le même temps souvent critiqué pour ses frasques sur et en dehors du terrain. Joueur le plus cher de l'histoire du ballon rond, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est en tout cas pas au goût de Francis Lalanne.

« Y'en a marre de ces footballeurs pour minettes dont le seul problème avant les compétitions est de savoir quelle coiffure ils vont pouvoir arborer pour se faire remarquer, ou quel nouveau tatouage ils vont pouvoir exhiber devant leurs fans. Le mec, il a jamais bossé de sa vie, il est milliardaire, adulé par des millions de gens alors qu'il sert à rien ! Et il pleure... Et il pleure sur quoi ? Sur lui ! Il pleure sur son sort ! Avec tous les malheurs qu'il y a sur la terre, il trouve rien de mieux à faire que de pleurer parce qu'il est pas au niveau... Et ça fait semblant de chialer à la fin du match, bien en vue des caméras, en planquant bien ses yeux dans ses mains ou sous le maillot pour pas qu'on voit qu'ils sont secs. Oh mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait ?! Mon Dieu ! J'ai insulté Neymar ! Mais ce type est une insulte ! Une insulte au football ! N'est pas Pelé ou Ronaldo qui veut, mon pote. Et surtout pas toi », a balancé, dans un billet sur le Huffington Post, le chanteur, qui clashe donc violemment Neymar en plein Mondial. Bien pour faire du buzz...