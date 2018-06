PSG : Neymar flop du Mondial, Bietry y va fort

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial, PSG.

Suite à la fin de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Charles Bietry pense que Neymar est le flop en Russie.

Ce samedi, après une journée de repos, le Mondial 2018 va reprendre ses droits avec un premier huitième de finale de haute volée entre la France et l'Argentine. Mais avant d'entamer cette phase à élimination directe si alléchante, Charles Bietry s'est prêté au jeu du top/flop de cette première partie de Coupe du Monde. Et concernant le point faible de cette compétition russe, l’ancien président du Paris Saint-Germain n'a pas hésité à montrer Neymar du doigt.

« Mon flop de ce début de Coupe du monde ? Je vais vous étonner un peu, c’est Neymar. C’est un des deux meilleurs joueurs de la Coupe du monde à priori, on verra s’il deviendra le premier. Mais je dis ça pour son attitude ! Neymar est un joueur de football exceptionnel, mais il fait une Coupe du monde agaçante, crispante, où il multiplie les simulations, les accrochages, les provocations… Je vais vous dire, il n’est pas sympa ! Depuis 15 jours, il n’est pas sympa ! J’ai envie de l’aimer, mais je ne l’aime pas… », a balancé, sur le site canal-supporters, le journaliste, qui estime donc que la star brésilienne en fait beaucoup trop, et dans le mauvais sens du terme, sur le terrain, alors qu'il n'a marqué qu'un seul but contre le Costa Rica. Lundi face au Mexique, Neymar cherchera donc à faire mentir Bietry, qui aurait pu citer des joueurs allemands ou Lewandowski dans ses flops plutôt que le Ney.