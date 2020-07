OM : McCourt le traîne en justice, Boudjellal provoque Eyraud

Dans : Mondial 2018.

A la surprise générale, l’Olympique de Marseille a annoncé mardi soir dans un communiqué qu’une plainte avait été déposée à l’encontre de Mohamed Ajroudi et de Mourad Boudjellal.

« Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club » regrettait notamment le club phocéen dans son communiqué, en accusant par ailleurs les deux hommes « d’utiliser l’Olympique de Marseille afin d’asseoir leur notoriété personnelle et au mépris des règles communément admises dans le monde des affaires ». La tension est donc montée d’un cran, alors que Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal clament sur tous les toits depuis près d’un mois qu’ils souhaitent racheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt. Mais visiblement, l’ancien boss du Rugby Club de Toulon reste zen et a conservé son historique sens de l’humour…

Via son compte Twitter, la « Grande Gueule » de RMC publie régulièrement des clips musicaux dont le titre résume son état d’esprit du moment. Et quelques heures après l’annonce de la plainte déposée par l’Olympique de Marseille à son encontre, Mourad Boudjellal a publié la musique de Daniel Balavoine, intitulée « Je ne suis pas un héros ». Sans doute un jeu de mot sur le nom du président délégué de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir les supporters. Mais alors qu’il avait l’adhésion totale des supporters il y a encore deux semaines, voilà que Mourad Boudjellal ne fait plus l’unanimité auprès des sympathisants olympiens, comme le prouvent quelques réponses à ce tweet. « Désolé mais tu t’es fait avoir par Ajroudi », « casse-toi loin de l’OM » ou encore « t'es pas un héros mais vous êtes des rigolo » pouvait-on notamment lire parmi les plus de 400 réactions suscitées par ce tweet signé Mourad Boudjellal, qui n’en finit plus de faire parler de lui.