Officiel : Lopetegui viré de l'équipe d'Espagne !

Dans : Mondial 2018.

Au lendemain de l'annonce par le Real Madrid de la nomination de Julen Lopetegui au poste d'entraîneur après le Mondial, suite au départ de Zinedine Zidane, le président de la Fédération espagnole de football a décidé de limoger sans délai l'actuel sélectionneur national, n'ayant pas apprécié d'avoir été informé au dernier moment de cette décision.

Prévue d'abord à 10h30, une conférence de presse avait été décalée à 12h00, car selon Marca les internationaux espagnols, menés par Sergio Ramos, avaient demandé au patron de la fédé de conserver Julen Lopetegui, estimant que ce dernier méritait de mener la sélection espagnole durant cette Coupe du Monde. Finalement, Luis Rubiales a décidé de passer outre et Julen Lopetegui est immédiatement limogé et ne sera pas sur le banc de l'équipe d'Espagne vendredi pour le match déjà important contre le Portugal. « Nous remercions Julen pour tout ce qu'il a fait parce qu'il est l'un des grands responsables de notre présence en Russie, mais nous sommes obligés de le renvoyer. Je ne me sens pas trahi, mais le problème est de savoir comment ils ont fait ces choses avec l'absence totale de la participation de la Fédération espagnole de football. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Lopetegui est un professionnel impeccable, mais les formes sont importantes. Vous ne pouvez pas nous annoncer cela 5 minutes avant l'officialisation par le Real Madrid », a justifié le patron de la fédération. Son successeur devrait être rapidement nommé.