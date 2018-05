Mondial : L'Egypte retient son souffle, Salah forfait pour le Mondial ?

Dans : Mondial 2018, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Si Sergio Ramos ne s'est pas fait des copains à Liverpool ce samedi soir, le joueur du Real Madrid a tout intérêt de rayer l'Egypte des pays où il peut prendre des vacances. En effet, après avoir volontairement envoyé Mohamed Salah au tapis, sans que l'arbitre ne broche, le défenseur espagnol devra peut-être assumer le fait que la star du football égyptien rate le Mondial en Russie.

En effet, les premières informations en provenance du vestiaire de Liverpool ne sont pas rassurantes. A priori, Mohamed Salah souffre d'une luxation de l'épaule, et selon la BBC il serait d'ores et déjà forfait pour le rendez-vous en Russie. Un verdict qui demande toutefois à être confirmé, mais l'optimisme n'est pas de rigueur du côté des Reds et de l'Egypte.