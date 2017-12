Maroc : « Cristiano Ronaldo et l’Espagne, c’est pour nous, merci beaucoup »

Dans : Mondial 2018.

Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, après le tirage au sort de sa poule où figurent le Portugal, l’Espagne et l’Iran : « On a voulu y être dans cette Coupe du monde, maintenant on y est. Dans le grand bain. On va jouer deux monstres. Le champion d’Europe avec Cristiano Ronaldo, et l’équipe d’Espagne que tout le monde voulait éviter. C’est pour nous. Merci beaucoup. C’est déjà un honneur d’être là, il ne faut pas se satisfaire de cette qualification. Il faut croire en nos chances même si ça parait difficile pour tout le monde. Il y aura le premier match à jouer contre l’Iran. On va y aller avec une petite idée derrière la tête. Ce sera un grand honneur pour le Maroc de jouer ces deux pays ».