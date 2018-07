Le héros Pickford récidive, l'Angleterre peut rêver !

Dans : Mondial 2018.

A Samara, l'Angleterre a battu la Suède (2-0)

Buts pour l'Angleterre : Maguire (30e), Dele Alli (59e)

Déjà décisif au tour précédent face à la Colombie (1-1, 4-3 aux t.a.b), le gardien Pickford a encore été le héros de l'Angleterre en quarts de finale. Face à une sélection suédoise certes limitée sur le plan offensif, le portier d'Everton a sorti le grand jeu ! Et devant, les Three Lions n'ont pas eu à réaliser un grand match pour faire la différence grâce à Maguire et Dele Alli. En demies, l'Angleterre affrontera mercredi (20h) le vainqueur du match entre la Russie et la Croatie.