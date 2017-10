Le Gabon d’Aubameyang victime d’un jus suspect au Maroc

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial.

Toujours en course pour une qualification au Mondial 2018, le Gabon s’apprête à disputer un match capital au Maroc ce samedi (21h).

A deux journées de la fin, les Panthères sont troisièmes du groupe C, à un point de leur adversaire du soir. Du coup, on peut dire que les soucis de santé des Gabonais tombent au plus mauvais moment ! En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a révélé que la moitié de l’équipe et le staff technique souffraient de maux de ventre. Mais pour l’attaquant du Borussia Dortmund, ce n’est pas forcément un hasard.

« Incroyable le jour du match. Ah non c’est fort, quel sacré jus d’orange », a publié Aubameyang sur Twitter, laissant clairement entendre que la boisson servie à Casablanca ne contenait pas que des vitamines... « Bref prêt quand même pour ce match », a relativisé l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, conscient qu’il risque de déclencher une énorme polémique. De quoi donner une bonne publicité à ce Maroc-Gabon qui s’annonce tendu.