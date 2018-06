L'Uruguay s'impose, l'Arabie Saoudite et l'Egypte éliminés

Dans : Mondial 2018.

Rostov Arena

Uruguay bat Arabie Saoudite : 1 à 0

But : Luis Suarez (23e) pour l'Uruguay

On connaît désormais les deux pays qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial issus du Groupe A. En effet, après la courte et difficile victoire de l'Uruguay ce mercredi face à l'Arabie Saoudite (1-0), l'équipe d'Edinson Cavani a son ticket pour la suite de la Coupe du Monde, tout comme la Russie, tandis que l'Arabie Saoudite et l'Egypte sont éliminés. La Russie et l'Uruguay s'affronteront le 25 juin pour savoir qui sortira en tête de cette poule.