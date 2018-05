EdF : Ecoeuré, Rabiot refuse d'être réserviste en équipe de France !

Dans : Mondial 2018, PSG.

Une semaine après l'annonce de la liste des 23 joueurs tricolores retenus pour jouer le Mondial 2018, et la désignation des réservistes, les Bleus se retrouvent ce mercredi à Clairefontaine. Mais, selon différentes sources, Adrien Rabiot a décidé de frapper fort, le milieu de terrain du PSG ayant en effet prévenu par écrit la FFF qu'il refusait d'être suppléant.

A priori, malgré les recommandations de ses proches, Adrien Rabiot a tenu à faire part, dans un courrier adressé à la Fédé, de son écoeurement suite à la décision de Didier Deschamps de ne pas le retenir pour la prochaine Coupe du monde. Le jeune joueur français prend évidemment le risque de se mettre énormément de monde à dos, et d'être sanctionné si, en cas de blessure, Didier Deschamps devait finalement le convoquer pour intégrer la liste des 23 et qu'il persistait à refuser.

Depuis l'officialisation des joueurs retenus par le sélectionneur national français, Adrien Rabiot rumine sa colère, estimant qu'il sortait d'une belle saison sur le plan personnel avec le Paris Saint-Germain et que Didier Deschamps n'était pas juste dans son choix. Mais, en plus de Deschamps, le milieu de terrain en voudrait également au PSG, Adrien Rabiot ne comprenant pas que son club ne le soutienne pas plus. Et selon L'Equipe, cela pourrait se concrétiser également par un refus de prolonger avec le Paris Saint-Germain, alors que les négociations avançaient bien avant l'annonce de la liste. Présent ce mercredi en conférence de presse à Clairefontaine, Didier Deschamps aura probablement des choses à dire sur ce dossier.