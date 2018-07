Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Auteur du but égalisateur à 2-2 contre l'Argentine lors des 8es de finale de la Coupe du Monde, Benjamin Pavard aura le plaisir d'apprendre ce mercredi que cette réalisation énormissime a été élu but du Mondial 2018 par les internautes du site de la FIFA.

La désormais célèbre « frappe de batard » du joueur français, immortalisé dans un chant des supporters tricolores, devance au classement le but sur coup-franc de Juan Quintero lors de Colombie-Japon et le tir longue distance de Luka Modric avec la Croatie contre l'Argentine. « Benjamin Pavard devient ainsi le premier joueur européen à remporter le prix du But du Tournoi depuis sa création en 2006. En 2014, cette distinction avait été remise à James Rodriguez », rappelle la FIFA.