Cristiano Ronaldo, Hazard… L’étrange équipe type du Mondial

Ce jeudi, la FIFA a dévoilé l’équipe type de la Coupe du monde 2018. Un onze dessiné à partir des votes des internautes, d’où les choix parfois contestables.

Pour commencer, on remarque immédiatement que le Brésil, seulement quart de finaliste, est la sélection la mieux représentée avec Thiago Silva, Marcelo et Philippe Coutinho. En revanche, on ne retrouve que deux champions du monde français, à savoir Raphaël Varane et Kylian Mbappé. Pas de N’Golo Kanté ni d’Antoine Griezmann, qui voit pourtant Cristiano Ronaldo se faire une place dans cette équipe.

A croire que les fans du Portugais, arrêté en huitièmes de finale, ont voté en masse… Plus que ceux de Lionel Messi qui n’y figure pas. Tout comme Eden Hazard, l’un des tout meilleurs joueurs de la compétition et le grand absent de ce onze privé d’un latéral droit. Bon, les internautes ont quand même récompensé le Croate Luka Modric, élu meilleur joueur de la Coupe du monde et qui a reçu 49 % de votes, soit le total le plus élevé.

L’équipe type de rêve des internautes de la FIFA :

Courtois - Varane, Godin, Thiago Silva, Marcelo - Modric, De Bruyne, Coutinho - Mbappé, Kane, C. Ronaldo.