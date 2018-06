CdM : Pierre Ménès évoque ce coup de tonnerre, la France concernée

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Premier moment crucial de cette Coupe du Monde, avec les matchs finaux des groupes.

A l’image du groupe de l’Espagne et du Portugal, celui de l’Argentine qui comprend également l’Islande et le Nigéria, sans compter la Croatie déjà qualifiée, est particulièrement serré. La sélection de Lionel Messi, accrochée par l’Islande et battue par la Croatie, est dans une situation délicate et doit absolument battre le Nigéria pour conserver l’espoir. Surtout que, comme le rappelle Pierre Ménès, la France a de grandes chances d’affronter le vainqueur de cette rencontre en 1/8e de finale. Mais faut-il vraiment craindre l’Argentine en cas de qualification ?

« Évidemment, même une équipe d’Argentine convalescente a les moyens de battre le Nigeria. Mais les vice-champions du monde vont devoir faire preuve d’un peu plus d’imagination offensive que lors des deux premiers matchs. Car une élimination au premier tour pour une sélection aussi prestigieuse serait un énorme coup de tonnerre. Et tout cela nous intéresse, car le vainqueur de ce match sera très probablement de l’adversaire de l’équipe de France en 8es de finale. Si c’est le Nigeria, il s’agirait d’un remake du 8e de finale au Brésil quatre ans plus tôt (victoire 2-0 des Bleus). Si c’est l’Argentine, ce serait un petit miracle, mais les joueurs de Didier Deschamps devront se méfier car elle possède malgré tout de grands joueurs. Et un réveil en sursaut de la bête blessée n’est pas à exclure », a livré le consultant sur Cnews, histoire de faire comprendre qu’il était difficile de choisir entre une formation nigérienne vivace et en confiance, et une équipe d’Argentine remplie de stars offensives mais totalement à la ramasse pour le moment.