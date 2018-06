CdM : Mondial terminé pour Mouez Hassen, il rentre à Nice

Dans : Mondial 2018, OGCN.

Blessé à l'épaule en tout début de match lors de la rencontre Tunisie-Angleterre, Mouez Hassen, en larmes, avait été contraint de céder sa place dans les buts des Aigles de Carthage. Et ce mercredi la nouvelle est tombée, le portier international de l'OGCN, prêté cette saison à Châteauroux, est désormais forfait pour la suite de cette Coupe du Monde et il va revenir directement à Nice.

« Blessé à l’épaule gauche lors de Tunisie – Angleterre (1-2), Mouez Hassen (23 ans) ne pourra pas participer à la suite de la Coupe du Monde. En accord avec sa sélection, le portier tunisien, formé au Gym et prêté à Châteauroux lors de la saison 2017/2018, reviendra à Nice pour passer des examens complémentaires et y effectuer ses soins. Auteur d’une entame de match sublime face à la sélection des Trois Lions, Mouez a, pour rappel, été contraint de céder sa place au bout de 16 minutes de jeu. Sa sortie du terrain, en larmes, a ému la planète foot autant que son club. L’Aigle de Carthage reviendra donc chez les Aiglons pour se soigner, récupérer et rebondir. Alors qu’il sait que cette épreuve est douloureuse, l’OGC Nice adresse tout son soutien à son gardien », a indiqué le club azuréen dans un communiqué.