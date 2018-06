CdM : Maradona victime d'un malaise, il rassure ses fans

Dans : Mondial 2018.

Maradona s'est fait remarquer lors du match Argentine-Nigéria, le Pibe de Oro étant déchaîné, et terminant son show par un double doigt d'honneur en direct et en gros plan à la télé après le but victorieux de sa sélection. Mais, après la rencontre, Maradona a été victime d'un énorme coup de fatigue, puisqu'il a fallu le sortir de la tribune en le portant, l'ancienne légende du football argentin, dans un sale état, étant ensuite prise en charge par un médecin dans une loge VIP. La scène ayant été filmée, Maradona a voulu expliquer ce coup de mou, que certains attribuaient à une consommation abusive de produits illicites et d'alcool.

« Je veux vous dire que je vais bien, que je ne suis pas hospitalisé et que je ne l’ai pas été. A la mi-temps du match avec le Nigeria, j'ai beaucoup souffert du cou et j'ai subi une décompensation. J’ai été examiné par un médecin et il m'a recommandé de rentrer à la maison avant la deuxième mi-temps, mais je voulais rester parce que nous jouions la qualification. Comment pouvais-je partir ? J'envoie un bisou à tout le monde, désolé pour la peur et merci votre soutien ! », a indiqué, via les réseaux sociaux, Maradona.