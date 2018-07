CdM : Lé déclaration foudroyante signée Neymar !

Dans : Mondial 2018, PSG.

D'accord Neymar en rajoute toujours un peu à chaque faute, mais il est aussi évident que la star du Brésil prend des coups à un rythme éffrené depuis le début de cette Coupe du Monde en Russie. Alors, après le match assez musclé contre le Mexique, Neymar a vidé son sac et dit tout le mal qu'il pensait de son adversaire vaincu du jour. Sans pitié, le joueur du Brésil et du PSG a tapé dans le tas.

Car pour Neymar, les joueurs mexicains ont un peu trop ouvert leur bouche avant la rencontre face au Brésil. « On m'a marché dessus en dehors du terrain, ce n'est pas loyal, mais j'y suis habitué. Les Mexicains ne devraient pas faire cela (...) Les Mexicains ont trop parlé et c'est pour ça que maintenant il vont pouvoir rentrer chez eux, a balancé le numéro 10 brésilien, avant de parler plus tranquillement du match. Nous devons apprendre à souffrir. C'était un match très difficile, nous connaissions la qualité de l'adversaire. Je suis très content de ma performance, mais encore plus de la victoire de l'équipe », a confié Neymar, visiblement pas mécontent d'avoir renvoyé le Mexique à la maison.