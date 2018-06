CdM 2018 : Le Mexique s’attaque déjà aux simulations de Neymar

Dans : Mondial 2018.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Neymar n’a pas redoré son image pendant la phase de groupe du Mondial 2018.

Une fois de plus, le comportement de l’international brésilien fait beaucoup parler. On l’a notamment vu provoquer ses adversaires, contester les décisions des arbitres et s’en prendre à son coéquipier Thiago Silva. Sans compter ses simulations qui n’échappent plus aux hommes en noir grâce à l’assistance vidéo. Prochains adversaires de la Seleçao en huitièmes de finale lundi (16h), le Mexique et son capitaine Andrés Guardado savent parfaitement à quoi s’attendre et ont déjà alerté le corps arbitral.

« On le connaît tous, mais ce n'est ni à moi ni à mon équipe de le juger. C'est aux arbitres et à la FIFA de le faire, de voir son style de jeu, de savoir le gérer. Il aime amplifier les fautes, il plonge beaucoup. Ce sont les arbitres qui doivent l'arrêter, pas nous », a prévenu le milieu mexicain, qui s’attend donc à ce que Neymar pose des problèmes à sa sélection.