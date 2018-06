CdM : Le Brésil ne se rate pas et débarque du côté de la France !

Dans : Mondial 2018.

Contrairement à l'Allemagne, le Brésil ne s'est pas raté dans un match important contre la Serbie (2-0). Résultat, Neymar et ses coéquipiers joueront le Mexique et débarquent dans le côté de tableau de l'équipe de France. La Suisse se classe seconde après son nul face au Costa Rica (2-2) et affrontera la Suède.

Après le cataclysme provoqué par le crash du tenant du titre allemand, nombreux étaient ceux qui envisageaient un possible autre coup de tonnerre venu du match Brésil-Serbie. Mais, face à une formation serbe peu inspirée, et malgré la sortie rapide sur blessure de Marcelo, la Seleçao s'est relativement facilement imposée grâce à des buts signés Paulinho (36e) et Thiago Silva (688) suite à un corner tiré par Neymar. Avec cette victoire face à la Serbie, le Brésil s'est assuré la première place du groupe E et affrontera le Mexique le 2 juillet lors des huitièmes de finale, avec la possibilité de croiser la route de l'équipe de France à l'occasion des demi-finales...si les deux pays vont jusque-là.

Avec son nul face au Costa Rica (2-2), la Suisse a, elle assuré sa qualification pour la suite de ce Mondial, qui passera par un match contre la Suède le 3 juillet. Il n'est pas certain que la formation helvétique se plaindra d'avoir laissé la première place au Brésil...