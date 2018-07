CdM : L'incroyable averse de bière à Londres après le premier but !

L'ouverture rapide du score par l'Angleterre lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, ce mercredi soir contre la Croatie, a fait exploser de joie la fan-zone installée à Hyde Park dans le coeur de Londres. Et qui dit supporters anglais, dit évidemment bière à volonté, ce qui a provoqué cette douche riche en houblon du côté de la capitale britannique grâce à ce superbe coup-franc signé Trippier.

London, how we feeling after that Trippier goal? #CROENG pic.twitter.com/zvEfqcHNKr