CdM : L'Allemagne battue par la Corée et éliminée du Mondial !

Dans : Mondial 2018.

Enorme coup de tonnerre dans ce Mondial 2018 puisque l'Allemagne, battue dans les ultimes minutes par la Corée du Sud (0-2) ce mercredi après-midi, finit dernière du groupe F et quitte déjà la compétition. Malgré une domination énorme, la Mannschaft a été beaucoup trop maladroite et contrairement à la tradition qui veut qu'à la fin ce soit les Alleman qui gagne, ce sont les Coréens, après l'intervention de la VAR qui ont marqué un premier but à la 93e, avant que la formation asiatique ne double la mise en profitant d'un contre rapide (0-2, 96e), Neuer étant monté en attaque pour tenter l'impossible.

Dans le même temps, la Suède a balayé 3 à 0 le Mexique et s'est assurée la première place d'un groupe totalement incroyable du début à la fin. Lors des huitièmes de finale, la Suède sera opposée le 3 juillet au deuxième du groupe du Brésil, tandis que le Mexique affrontera la veille le premier de ce même groupe E, basculant du côté du tableau de la France ! Quoi qu'il en soit, on a assisté là à l'une des plus grosses surprises de l'histoire du Mondial !