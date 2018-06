CdM : Cristiano Ronaldo marque et bat un nouveau record légendaire !

Dans : Mondial 2018.

Auteur de l'ouverture du score ce mercredi après seulement 4 minutes de jeu lors de la rencontre Portugal-Maroc, Cristiano Ronaldo a déjà signé là sa 4e réalisation pour cette seule Coupe du Monde 2018. Mais avec ce but, CR7 a également battu un record beaucoup plus impressionnant. En effet, l'attaquant portugais en est désormais à 85 buts lors des matches internationaux qu'il a disputés avec sa sélection.

Et cette barre des 85 buts n'est pas anecdotique puisqu'elle permet à Cristiano Ronaldo de dépasser le légendaire Ferenc Puskas, meilleur buteur de l'Histoire pour une nation européenne. Après être devenu le meilleur réalisateur de la Ligue des champions, la star portugaise est donc désormais meilleur buteur de l'Histoire du football européen pour une équipe nationale. Sur le plan mondial, il n'y a plus devant lui que Ali Daei, auteur de 109 durant sa carrière internationale sous le maillot de l'Iran entre 1993 et 2006.