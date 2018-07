CdM 2018 : Subasic et Rakitic envoient la Croatie au paradis

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen.

Dans le quatrième huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, la Croatie est finalement venue à bout du Danemark lors de la séance de tirs au but (1-1, 3-2 tab), ce dimanche soir à Nijni Novgorod.

Suite à un scénario de match à couper le souffle, au cours duquel le Danemark a marqué le but le plus rapide du Mondial russe après 57 secondes de jeu avec Jörgensen (1ère) avant que Mandžukić n'égalise en renard des surfaces (4e) et que Schmeichel n'arrête un penalty de Modrić pendant la prolongation (115e), c'est Subašić, auteurs d'arrêts décisifs face à Eriksen, Schöne et Jorgensen, mais aussi grâce à Rakitic, à l'origine du tir au but victorieux, qui envoient leur pays au prochain tour (1-1, 3-2 tab) !

En mettant fin à la plus longue série d'invincibilité de l'histoire du Danemark, qui n'avait plus perdu depuis octobre 2016, l'équipe au damier remporte son premier match à élimination directe depuis le Mondial 1998. En quarts de finale, la Croatie affrontera donc la Russie, qui a elle aussi dominé l'Espagne aux tirs au but un peu plus tôt dans la journée, le samedi 7 juillet à 20h au Stade olympique de Sotchi.