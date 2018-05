CdM 2018 : Salah manquera le début de la Coupe du monde

Dans : Mondial 2018.

Vedette de la sélection égyptienne et idole de tout un peuple, Mohamed Salah ne sera pas remis pour le coup d’envoi de la Coupe du monde. Blessé à l’épaule gauche par Sergio Ramos samedi dernier en finale de la Ligue des Champions, l’attaquant des Pharaons devrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition selon le staff médical de Liverpool. Bien évidemment, du côté de l’Egypte, on va tenter de réduire cette absence, mais il semble impossible que Salah soit opérationnel dans deux semaines, pour le lancement de la compétition face à l’Uruguay le 15 juin prochain.