CdM 2018 : Riolo dévoile l'unique intérêt du match Angleterre-Panama

Dans : Mondial 2018.

Le match opposant l’Angleterre au Panama fait énormément réagir sur les réseaux sociaux en ce dimanche après-midi...

Et pour cause, les hommes de Gareth Southgate se baladent puisqu’ils menaient déjà 5-0 à la mi-temps grâce notamment à un doublé de son capitaine Harry Kane. Deux buts qui permettent à l’attaquant des Spurs de rejoindre Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de la compétition. C’est d’ailleurs l’unique intérêt de ce match selon Daniel Riolo, qui semble s’ennuyer devant ce match très déséquilibré...

C’est un match pour que Kane soit meilleur buteur ça, en forçant un peu non ?? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 24 juin 2018