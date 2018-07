CdM 2018 : Quatre candidats, le Ballon d'Or connu dimanche pour Ménès

Dans : Mondial 2018, Equipe de France, Foot Europeen.

Alors que la finale France-Croatie approche à grands pas, Pierre Ménès estime que ce match au sommet du Mondial peut sacrer un joueur au Ballon d'Or.

Dimanche, les Français et les Croates joueront le match de leur vie. Si l'équipe de France est habituée à ces sommets mondiaux, avec trois finales de Coupe du Monde en 20 ans, la formation de Zlatko Dalić abordera cette rencontre inédite pour leur pays avec la plus grande des motivations. Autant dire que la partie s'annonce serrée. Mais outre le résultat final, cette rencontre revêt une importance toute particulière pour plusieurs joueurs, qui abattront une grosse carte en vue du Ballon d'Or. Ce que Pierre Ménès ne cache pas.

« La finale peut décider du futur Ballon d’or, même si les joueurs s’en moquent et souhaitent soulever la Coupe du monde avant tout. Quatre joueurs, qui vont disputer cette finale, sont susceptibles d’être le grand vainqueur. Côté croate, il y a Modric, qui a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid. Tout comme Raphaël Varane, qui fait partie des possibles lauréats. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atletico Madrid, peuvent également prétendre à cette distinction. Une chose est sûre, je ne m’attends pas à un spectacle footballistique de très haute voltige. Il faudra que l’étincelle vienne d’un talent. Et il y en a dans les deux camps », a expliqué, sur Cnews, le journaliste, qui pense donc que Mbappé ou Griezmann ont toutes les clés en main pour imiter Zinédine Zidane, héros de la finale de 1998 et élu Ballon d'Or dans la foulée.