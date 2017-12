CdM 2018 : Pérou, Danemark… Tirage clément pour les Bleus !

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Certains diront que la chance ne quitte jamais le sélectionneur Didier Deschamps. Ils n’auront peut-être pas tort étant donné que l’équipe de France a hérité d’un groupe abordable pour le Mondial 2018.

Lors de la cérémonie de ce vendredi à Moscou, les Bleus sont tombés dans le groupe C, celui du Pérou, du Danemark et de l’Australie ! Il faut bien le reconnaître, ça aurait pu être beaucoup plus difficile pour la sélection tricolore, qui a notamment évité l’Espagne. Membre du deuxième chapeau, la Roja affrontera les champions d’Europe portugais !

Voilà qui promet un beau match entre la formation de Cristiano Ronaldo et les Espagnols. Mais la poule la plus relevée, c’est peut-être celle de l’Allemagne, opposé au Mexique, à la Suède et à la Corée du Sud. Ou bien celle de la Belgique qui aura affaire à l’Angleterre et la Tunisie. A noter que la compétition commencera le jeudi 14 juin (17h) avec Russie-Arabie Saoudite.

Voici tous les groupes de la Coupe du monde 2018 :

Groupe A : Russie - Uruguay - Egypte - Arabie Saoudite

Groupe B : Portugal - Espagne - Iran - Maroc

Groupe C : France - Pérou - Danemark - Australie

Groupe D : Argentine - Croatie - Islande - Nigeria

Groupe E : Brésil - Suisse - Costa Rica - Serbie

Groupe F: Allemagne - Mexique - Suède - Corée du Sud

Groupe G : Belgique - Angleterre - Tunisie - Panama

Groupe H : Pologne - Colombie - Sénégal - Japon