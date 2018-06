CdM 2018 : Neymar la pleureuse, Marcelo tape du poing sur la table

Dans : Mondial 2018, PSG.

Après la victoire étriquée du Brésil contre le Costa Rica vendredi (2-0), Neymar s’est écroulé en larmes sur la pelouse du Saint Petersburg Stadium.

Une image qui a bien évidemment fait le tour de la planète et qui a entraîné des réactions virulentes de la part des observateurs. « Encore une fois, il chouine, il chouine. Je pense qu’au Brésil, il y a un paquet de gens qui doivent vivre moins bien que lui, non ? » avait notamment lâché Daniel Riolo. L’attitude de Neymar agace donc à l’extérieur… mais également à l’intérieur du groupe brésilien, à en croire les informations du journal AS.

Le média madrilène affirme que Marcelo a été très agacé par le comportement de la star du PSG à l’issue de la victoire contre le Costa Rica. « Ney, lève-toi ! Allons-y, c’est bon » aurait notamment lâché le défenseur du Real à son compatriote sur la pelouse après le coup de sifflet final. Selon la publication espagnole, le latéral gauche de la Seleçao aurait clairement pris le leadership de la sélection depuis le début de la Coupe du monde. Et il aurait bien fait comprendre à ses coéquipiers que ce genre d’attitude devait être bannie afin d’avancer dans ce Mondial russe. Neymar (et Thiago Silva) sont prévenus…