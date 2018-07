CdM 2018 : Modric, Mbappé, Courtois, Kane... Les titres du Mondial

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Quelques minutes après le sacre de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie (4-2), la FIFA a révélé ses différentes récompenses. Le trophée de meilleur joueur est pour... Luka Modric. À l'instar de Leo Messi, qui avait lui aussi gagné ce trophée individuel en perdant la finale avec sa sélection argentine, le Croate devance le Belge Eden Hazard et le Français Antoine Griezmann. Alors que le Tricolore Kylian Mbappé s'adjuge le prix du jeune joueur, grâce notamment à son but en finale, le Belge Thibaut Courtois remporte le Gant d'Or, et l'Anglais Harry Kane est Soulier d'Or avec ses six buts.