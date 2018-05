CDM 2018 : Le Portugal avec Lopes et Guedes, mais sans Rolando

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen, OL, OM, Monaco, PSG.

À l'instar de Didier Deschamps, Fernando Santos a lui aussi révélé sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018 ce jeudi soir du côté du Portugal. Si la grande star, Cristiano Ronaldo, sera bel et bien de la partie en Russie en juin prochain, le sélectionneur de la Selecção a décidé d'écarter le Marseillais Rolando et le Monégasque Rony Lopes, pourtant présents dans une liste élargie. Par contre, la Ligue 1 sera représentée par Anthony Lopes (OL), João Moutinho (Monaco) et Gonçalo Guedes (PSG).

La liste des 23 Portugais pour le Mondial 2018 : Patrício, Lopes, Beto - Cédric, R. Pereira, Pepe, Fonte, B. Alves, Rúben Dias, Rapha, Mário Rui – William, Moutinho, João Mário, M. Fernandes, Adrien Silva, B. Fernandes - B. Silva, Guedes, G. Martins, Quaresma, Cristiano Ronaldo, A. Silva.