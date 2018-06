CdM 2018 : La Croatie humilie l'Argentine de Messi

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen, Foot Mondial.

Stade de Nijni Novgorod.

L'Argentine perd contre la Croatie : 0 à 3.

Buts : Rebić (53e), Modrić (80e) et Rakitić (90e) pour la Croatie.

Grâce à ce deuxième succès en deux journées, la Croatie valide d'ores et déjà son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Avec six points, les Croates ont une unité d'avance sur l'Islande, qui affrontera le Nigéria vendredi à 17h. Dans ce Groupe D, l'Argentine de Messi, totalement transparent dans cette rencontre, est donc au plus mal et devra impérativement se ressaisir avant la dernière journée face aux Super Eagles. Dans l'objectif de sauver l'essentiel en se qualifiant pour la phase finale du Mondial russe, et de potentiellement retrouver l'équipe de France.